- La Buzau, au fost identificate 19 cazuri de coronavirus, intre care doi copii de un an, toti facand parte din familia unui barbat de 41 de ani confirmat in cursul zilei de duminica, despre care s-a stabilit ca ar fi luat virusul de la un caz identificat in Barbulesti, judetul Ialomita. Toate cele 19…

- O doctorița in varsta de 70 de ani din localitatea Brad, județul Hunedoara, a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost facut de primarul din Brad, iar informația a fost confirmata ulterior de Grupul de Comunicare Strategica.„Din nefericire, doamna doctor Marinela Feier, medic la Spitalul Municipal…

- La fel ca mulți oameni care și-au pierdut persoanele dragidin cauza infecției cu Covid-19, Abby Adair Reinhard nu a putut sa fie laspital langa tatal ei pe moarte, Don Adair. Insa au gasit o soluție pentru sevedea și a vorbi. Barbatul a stat la telefon cu familia 30 de ore pana cand amurit, scrie CNN.O…

- Imagini dramatice au fost filmate in localitatea Cernauți, din Ucraina, unde o femeie care s-a intors din Italia și care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus, le-a cerut iertare acestora in genunchi.

- Tanara de 27 de ani care a murit duminica la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași era diabetica, facea insulina de cateva ori pe zi, iar in urma cu doua saptamani fusese la inmormantarea mamei, unde...

- Patrick Jones, un barbat in varsta de 49 de ani din statul american Louisiana care ispasea o pedeapsa de 27 de ani de inchisoare pentru trafic de droguri, a devenit primul detinut federal din SUA care a murit de COVID-19, a anuntat sambata seara Biroul federal al Inchisorilor (BOP), transmite Reuters,…