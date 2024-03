Marți dimineața, au avut loc mai multe percheziții la Spitalul Judetean Mavromati din Botoșani, inclusiv in biroul managerului Monica Adascaliței, precum și la ea acasa, in cadrul dosarului șpagii pentru angajare din decembrie 2023. Anchetatorii au ajuns la Spitalul Mavromati la ora 6 dimineața, fiind insoțiți de polițiști inarmați. Aceștia au facut verificari atat la biroul managerului SJU, Monica Adascalitei, care a fost sigilat, dar și in casa acesteia. „Au facut o perchezitie domiciliara, inca nu stiu nimic”, a declarat medicul Monica Adascalitei, in momentul aducerii ei de catre mascați la…