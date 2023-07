Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, sustine ca toti primarii din Romania au aplicat pentru fondurile din programul Anghel Saligny, “chit ca liderii lor ar fi fost impotriva la un moment dat”, cu trimitere la edilii USR. Adrian Vestea sustine ca banii din programul Anghel Saligny n-au fost alocati…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca programul Anghel Saligny e unul oportun. “Este un program oportun, fiindca sunt situatii in care nu exista fonduri suficiente pentru a elimina aceste inechitati intre anumite comunitati.…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, ”temele de discutie au vizat, in principal, aspecte referitoare la reforma administrativ-teritoriala, programele de dezvoltare locala, politicile de urbanism, tranzitia catre transportul public ecologic, mobilitatea urbana, precum si sprijinul acordat…

- Adrian Vestea se afla luni, intr-o vizita in judetul Constanta si a dorit sa afle care este stadiul lucrarilor la Sala Polivalenta si la Cazinou. “In cursul zilei de astazi am vizitat doua dintre obiectivele care sunt in derulare de catre Compania Nationala de Investitii. Vorbim de Sala Polivalenta.…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a facut declarații la Targul de Turism Rural de la Albac 2023, in care și-a exprimat bucuria de a fi prezent in Țara Moților și unde a evidențiat importanța pastrarii tradițiilor și dezvoltarii infrastructurii in aceasta comunitate. Ministrul Veștea, un fost primar…

VIDEO| Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, la Targul de Turism Rural de la Albac 2023: „Țara Moților are un nume extrem de important la nivelul Romaniei"

- Prin OUG nr. 45/2023 s-a stabilit modificarea OUG 168, astfel incat pentru bugetarii din categoria „Administrație” sa se aplice din 1 iunie 2023 nivelul salariilor de baza prevazute de Legea 153 pentru anul 2022. „Avand in vedere constrangerile fiscal-bugetare din anul 2023, s-a optat intr-o prima faza…

- Executivul a aprobat un proiect de ordonanța de urgența care completeaza Articolul I din O.U.G. nr.168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Astfel, incepand cu data de 1 iunie 2023, salariile de baza ale…