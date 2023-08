Stiri pe aceeasi tema

- Miss Moscova s-a facut de rușine, in direct. Ce raspuns halucinant a dat la intrebarea „Care este capitala Romaniei?”. Cea mai frumoasa femeie din capitala Rusiei nu a confundat București cu Budapesta, cum suntem obișnuiți sa se intample. Gafa colosala a starnit hohote de ras. Cum a reușit Miss Moscova…

- Angelina Brejnaskaya, ”Miss Moscova 2023”, s-a pierdut total cand a fost intrebata care este capitala Romaniei. Frumoasa blonda a raspuns Bosnia și Herțegovina.Angelina Brejnaskaya (25 de ani) este model și prezentatoare TV, iar pana acum a mai caștigat titlurile de ”Frumusețea din Saratov” și ”Miss…

- Elevii romani au obtinut sase medalii la cea de a 27-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, care se desfasoara in perioada 23 – 28 iunie la Tirana, in Albania. Potrivit Ministerului Educatiei, in clasamentul neoficial pe natiuni Romania a ocupat locul al doilea cu 156 de puncte.…

- Arhitecta Mara Popescu reprezinta țara noastra in calitate de expert in subcomisia pentru salvgardarea patrimoniului cultural al Ucrainei din cadrul Comisiei Europene. Aceasta subcomisie este formata din 11 membri din: Germania, Ucraina (4 membri), Bosnia și Herțegovina, Italia, Belgia, Cehia, Polonia…

- Aglomeratie pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, luni dimineața, fiind formata coloana de autovehicule la intrarea in capitala, dar si pe DN Centura Bucuresti, in localitatile Berceni, Bragadiru si Pantelimon, valorile de trafic fiind in crestere si in celelalte localitati, potrivit Centrului Infotrafic…

- Parlamentul Republicii Moldova va gazdui Reuniunea Comitetului Parlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Inițiativei Central Europene (DP a ICE). Evenimentul va avea loc in data de 23 mai. La reuniune, vor participa reprezentanți ai 11 țari membre ale organizației: Albania, Bosnia și Herțegovina, Cehia,…