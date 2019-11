Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, declaratii: Ne bucuram, le multumim romanilor. De maine continuam munca. Presedintele Iohannis s-a referit la realizarea unei majoritati consistente dupa alegeri. Actuala majoritate parlamentara este fragila. Vom respecta toate intelegerile.…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni, in plenul Parlamentului, ca guvernul liberal sustine alegerile anticipate, cu conditia sa existe un pact politic prin care jumatate dintre parlamentari sa sustina acelasi lucru. "Este adevarat ca n-am inclus toate punctele care existau…

- Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL, a declarat ca strategia liberalilor este una simpla, sa fie organizate alegerile parlamentare anticipate in maximum patru luni.„Negocierile au fost grele și se dovedesc in fiecare zi extrem de grele. Din punctul meu de vedere, daca…

- ”Sigur ca astazi va fi marele anunț și-n urmatoarele 10 zile premierul desemnat va trebui sa-și faca echipa cu care se va prezenta in fața Parlamentului. In aceste zile in care va fi constituita echipa, vor urma și negocierile, PNL are o echipa de negociere care va intra cu grupurile partidelor și…

- " Pozitia PNL este foarte clara in acest moment. Noi sustinem revenirea la popor. Suntem pentru alegerile anticipate. In cazul in care nu va fi posibil, in care presedintele ne va solicita suntem pregatiti sa ne asumam guvernarea in jurul PNL", a declarat Orban, dupa consultarile de la Cotroceni.…

- ”Motiunea de cenzura de joi va fi momentul de inceput al unei perioade de instabilitate politica. Alaturi de PNL si PMP, USR dar si partidele conduse de Ponta, Tariceanu si Kelemen Hunor impreuna cu ciracii lor mari amatori de plocoane guvernamentale vor vota, cu morga impostorului pe umerii caruia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca liberalii doresc organizarea de alegeri anticipate, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de votul Parlamentului, PNL fiind ”pregatit” sa-si asume guvernarea, inclusiv sub forma unui guvern minoritar.

- Alianta USR-PLUS a iesit, luni, prin vocea celor doi lideri, Dan Barna si Dacian Ciolos, cu anuntul privind sustinerea variantei alegerilor anticipate, imediat dupa prezidentiale si cere un acord al partidelor, in acest sens. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o conferinta de presa ca alianta…