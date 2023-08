Rareș Bogdan anunța ca PNL nu iese de la Guvernare, liniștind apele in coaliția. El mai anunța ca PNL nu susține creșterea taxelor: ‘PNL nu poate sa fie in niciun caz un susținator al unor creșteri de taxe exclusiv pentru zona privata!’ „E exclus sa ieșim de la guvernare. Colegii mei mei care au afirmat […] The post Rareș Bogdan liniștește apele in coaliție: ” E exclus sa ieșim de la guvernare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .