Rareș Bogdan critică ieșirea mediatică a lui Vlad Voiculescu: „Un prim-ministru nu poate fi dublat cu declarații” Prim – vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, critica gestul ministrului Sanatații, care a ieșit duminica sa faca declarații la aceeași ora cu premierul Florin Cițu, dar in locații diferite. Declarația a fost facuta luni dimineața, la sediul Partidului Național Liberal. „Inca nu am vazut explicațiile ministrului. Am vazut un singur lucru și trebuie sa nu se mai repete asta, din perspectiva omului care a fost jurnalist și este politician – un prim-ministru, atunci cand da declarații, nu poate fi in niciun fel acoperit sau dublat de declarațiile altcuiva. Președintele Romaniei, prim-ministru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

