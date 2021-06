Raport SUA: Ipoteza scăpării Covid-19 dintr-un laborator din Wuhan, plauzibilă Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse apropiate de acest dosar, transmite Reuters. Raportul, care este clasificat, are la baza un studiu pregatit in mai 2020 de Laboratorul national Lawrence Livermore din California si a fost utilizat de Departamentul de Stat la realizarea anchetei din ultimele luni ale administratiei Trump cu privire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

