Raport ONU: Femeile lumii duc greul crizei

Criza provocata de pandemia de coronavirus va arunca in saracie extrema 47 milioane de femei si fete la nivel mondial, potrivit unui raport al Natiunilor Unite. Daca estimarile initiale prognozau o reducere cu 2,7% a ratei de saracie in randul femeilor intre 2019-2021, pandemia a facut ca previziunea sa indice o crestere cu 9,1%, potrivit dpa. Raport ONU: Supraviețuire cu mai putin de 1,9 dolari pe zi Datele aflate la dispozitia UN Women (entitate a ONU) si PNUD (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) arata ca, in 2021, pentru grupa de varsta 25-34 de ani, raportul intre femeile si barbatii…