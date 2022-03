Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10 milioane de oameni – reprezentand mai mult de un sfert din populația Ucrainei – au fugit pana acum din locuințele lor din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, citat de AFP și The Guardian. „Razboiul…

- Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. Milioane…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…