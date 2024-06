Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi de inscriere la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat este vineri. Este si ultima zi de cursuri pentru clasele a XII-a/a XIII-a, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Bacalaureatul va incepe, in 17-19 iunie, cu evaluarea competentelor, in timp ce probele scrise vor debuta in…

- Elevii, care au obtinut premii individuale la concursurile sau olimpiadele scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei, pot echivala probele scrise de la Bacalaureat la disciplinele la care au obtinut distinctia, a anunțat ministrul Ligia Deca pe pagina de Facebook. Lista olimpiadelor…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, marti seara, ca reprezentantii ministerului pregatesc un material cu cele mai frecvente intrebari legate de inscrierile la cresa, gradinita si in serviciile complementare de educatie timpurie, care vor incepe in 27 mai. „In curand, incep inscrierile…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat lansarea in consultare publica a unei metodologii ce va reglementa modul in care școlile din Romania pot accesa fonduri pentru „Saptamana verde”, un program ce iși propune sa sprijine activitațile educaționale axate pe mediu. Anunțul a fost facut pe Facebook,…

- Ministrul Educației anunța ca școlile se pot dota cu sisteme de supraveghere audio-video fara a mai fi necesar acordul elevilor, parinților sau profesorilor, pentru a preveni și a afla adevarul despre cazurile de violența. ”Pe langa activitațile de prevenție, este important ca in cazurile de violența…

- Elevii catolici pot lipsi de la scoala intre 29 martie și 2 aprilie, potrivit unei adrese a Ministerului Educației. Elevii catolici pentru care Paștele se celebreaza in data de 31 martie 2024, nu au obligația participarii la cursuri in perioada 29 martie – 2 aprilie, potrivit adresei Ministerului Educației…

- VIDEO: Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024. Cum vor fi organizate examenele in acest an. Anunțul ministrului Educației Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024. Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut, luni, precizari despre organizarea examenelor naționale. Declarațiile sunt in contextul finalizarii…

- Toate actele de studii – diplomele de bacalaureat, de absolvire a liceului etc. – vor fi digitalizate, anunța Ministerul Educație, pentru a elimina definitiv coșmarul dosarului cu șina și al vrafului de documente. Astfel, diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a gimnaziului, de absolvire a liceului,…