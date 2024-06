Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru s-a trezit intr-o situație neplacuta in aceasta zi. In timp ce mergea pe autostrada, unul dintre cauciucuri s-a desumflat și a fost nevoita sa se opreasca. Le-a aratat fanilor ei din mediul online situația in care se afla, menționand ca l-a chemat in ajutor pe iubitul ei, Ștefan Floroaica.

- Aproape 300 dintre cei mai puternici jucatori din real estate, de la fondatori de agenții imobiliare și agenți cu rezultate remarcabile și pana la dezvoltatori cu investiții de milioane de euro și proiecte care ating standarde ridicate de calitate, s-au reunit la gala Imobiliare.ro AWARDS.Evenimentul…

- Sanziana Negru a facut o achiziție importanta, asta pentru ca și-a luat mașina noua. Caștigatoarea de la America Express spune ca este incantata de bolidul de lux. Cel care a vazut primul mașina noua a fost chiar iubitul ei, cel care a incurajat-o sa o și cumpere.

- Danuț Lupu (57 de ani) a dezvaluit la „Prietenii lui Ovidiu” ca a fost deranjat de modul in care a fost tratat de autoritațile din Romania, in momentul ce s-a intors in țara, pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” Condamnat la 7 luni și 10 zile pentru ca a condus fara permis, Danuț Lupu a fost arestat…

- ”Cea mai scumpa apa din Romania” nu este la Turda, chiar daca unii susțin asta, fara nicio baza reala! Cand spunem asta ne bazam pe datele oficiale ale ANRSC , agenția care se ocupa de avizarea acestor tarife regionale, in cazul fiecarui operator de acest gen, la nivel național. Evident, nu intram in…

- Avem dovada clara ca Laura Giurcanu ține la silueta! Caștigatoarea de la America Express nu se lasa ispitita, mai ales la ceas de seara, iar imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine.

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu i-au surprins pe jurații de la Chefi la cuțite cu un preparat din America Express. Concurentele au marturisit cat de importanta a fost experiența din continentul american și cum viața le-a fost schimbata.

- Joaquin Bonilla s-a nascut in Mexic și deși locuiește in Romania de ani buni, unde și-a facut o alta viața, este legat de locurile natale. Fostul concurent de la America Express spune ca sunt cateva zone care merita vizitate, in special de cei care iși doresc ceva diferit in vacanța.