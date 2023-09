Stiri pe aceeasi tema

- Datoria Americii inseamna ca guvernul a cheltuit mai mulți bani decat a luat și trebuie sa se imprumute pentru a compensa diferența. Cu toate acestea, „datoria are multe scopuri utile”, susține Kris Mitchener, profesor de economie la Leavey School of Business de la Universitatea Santa Clara. „Datoria…

- Orașul Ocna Mureș, impreuna cu cinci localitați aparținatoare, a primit o aprobare a unui proiect, din partea AFM, pentru creșterea eficienței energetice a iluminatului public, urmand sa fie toate corpurile de iluminat existente cu corpuri de tip LED și extinderea iluminatului acolo unde este necesar.…

- Sondajul realizat in iulie de la Federatia Nationala a Afacerilor Independente s-a concentrat in principal pe opiniile intreprinderilor mici cu privire la starea activitatii bancare si la nevoile lor de credit si a aratat, de asemenea, ca intreprinderile mici sunt mult mai putin ingrijorate de sanatatea…

- O sursa a companiei electrice de stat Electricite du Liban a declarat ca Primesouth a decis sa inchida turbinele la ora locala 17:00, dupa ce a fost platita cu 2 milioane de dolari din cele 83 de milioane de dolari datorate de guvern.

- Oferta pentru locuri de munca in industria ospitalitații din Romania a inregistrat o creștere de 15% in aceasta vara, comparativ cu perioada similara din 2022. In prezent, pe platforma Bestjobs sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi in Turism și HoReCa la nivel național. Creșterea vine ca urmare…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,31 dolari, sau cu 1,8%, la 73,57 dolari pe baril, in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a fost cotat in crestere cu 1,40 dolari sau cu 2,1%, pana la 69,10 dolari pe baril. Agentia pentru Informatii in Energie (AIE) din SUA a declarat…

- Creșterea eficienței energetice la Gradinița nr. 12 din Alba Iulia: Licitația de aproape 4.500.000 de lei, lansata in SEAP Creșterea eficienței energetice la Gradinița nr. 12 din Alba Iulia: Licitația de aproape 4.500.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat in SEAP o licitație…

- Primaria orasului Macin, judetul Tulcea, a incheiat un contract cu firmele: Arcosim, Modvest Construct 2000 SRL si Construct Artemih SRL Denumirea contractului este "proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului laquo;Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor publice UAT Macin, respectiv…