Rapoartele în original despre bombardarea Piteștiului de către aviația germană în Primul Război Mondial Pe 9 noiembrie 1916, in timpul Primului Razboi Mondial, orașul Pitești era bombardat de aviația germana. Conform unui raport al poliției din acel an, in acea zi șapte bombe au fost detonate in mai multe zone ale Piteștiului, distrugand locuințe și ranind oameni. Politia orasului Pitesti Nr. 1.073 9 noiembrie 1916 Domnule Prefect, Am onoare a raporta ca aeroplanele vrasmase au aruncat astazi ora 3 ½ P.M. in acest oras, sapte bombe, in urmatoarele locuri: 1) In strada Tudor Vladimirescu (dosul abatorului) unde bomba a patruns prin acoperis in casa lui Hristea Mates, matar, distrugand odaia dinspre… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

