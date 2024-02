Stiri pe aceeasi tema

- O mama care și-a obligat fiica la o dieta stricta a fost condamnata la 1 an și 4 luni. Avocata femeii a susținut ca aceasta a vrut doar ceea ce era bun pentru adolescenta care avea probleme de sanatate.

- Medicii legiști vin cu lamuriri in cazul baiețelului de 4 ani, care a murit duminica la spitalul „Sfantul Ierarh dr. Luca” din Onești. Se pare ca decesul nu a fost cauzat de gripa, scrie unupetrotus.ro. Potrivit legiștilor, copilul suferea de o boala de inima – cardiomiopatie hipertrofica cu ischemie…

- Andrea o tanara de 35 de ani din localitatea Jibou județul Salaj, insarcinata in 35 de saptamani a decedat la spitalul din Zalau. A ajuns la UPU Zalau miercuri dimineața, fiind adusa de ambulanta.Din pacate fatul era decedat iar medicii au intervenit pentru salvarea mamei. Dupa cateva ore de la operație…

- Evenimentul nefericit a avut loc in jurul orei 2 dimineața, cand un singur autoturism a fost gasit rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au sosit imediat pompierii din Stația Mihailești, cu echipamentele lor de intervenție, precum o autospeciala de stingere echipata cu modul de descarcerare,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat astazi despre primul caz de accident vascular cerebral, preluat de Centrul primar AVC de la Spitalul raional Caușeni „Ana și Alexandru” și tratat cu succes prin tromboliza intravenoasa. „Pacienta, o femeie in virsta de 75 de ani avea urmatoarele simptome: dereglari de…

- Umilința fara margini la Spitalul Județean din Baia Mare. O proaspata mamica a fost externata doar in halat și șlapi dupa ce a nascut. Femeia a mers 120 de kilometri intr-o camașa de noapte cu bebelușul in brațe.Motivul pentru care s-a ajuns in situația șocanta este revoltator: personalul medical…

- Spitalul de Psihiatrie din Vaslui a ajuns in atenția oamenilor dupa ce zeci de persoane s-au imbolnavit. Trei persoane au murit și alte 29 au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au mancat pește. Iata cine sunt victimele și cat de grava este starea persoanelor care au supraviețuit.