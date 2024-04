Stiri pe aceeasi tema

- Un belgian acuzat ca a condus in stare de ebrietate a fost achitat, luni, dupa ce s-a dovedit ca sufera de sindromul fermentației intestinale (auto-brewery syndrome - ABS), o afecțiune rara prin care corpul produce alcool, relateaza Reuters.

- Polițiștii de patrulare au stopat in apropiere de satul Olanești din raionul Ștefan Voda un caruțaș vizibil in stare de ebrietate avansata. Barbatul de 37 de ani, originar din satul Antonești, a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul aparatului Drager a aratat o concentrație de alcool in aerul expirat…

- Claudiu Manda, europarlamentarul PSD care a fost acuzat ca a caștigat ilegal voturi, a scapat de dosarul ajuns la Inalta Curte de Casație și Justiție. Acum candideaza pentru un nou mandat in Parlamentul European. Claudiu Manda nu mai are probleme cu legea! Soțul Olguței Vasilescu, primarul Craiovei,…

- Un batran in varsta de 84 de ani este acuzat de tentativa de omor, dupa și-a impușcat nora. Femeia a ajuns in stare grava la spital. Totul s-a intamplat in casa in care locuia nora, impreuna cu fiul lui.

- Un barbat de 49 de ani a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru violul unei copile de 14 ani. Potrivit comunicatului emis de Procuratura Generala, individul este obligat sa achite cheltuielile de judecata și prejudiciu moral in suma totala de 100 000 lei.

- Primul caz a avut loc in loc.Navirneț r-l Falești, unde oamenii legii desfașurind razii de prevenție a securitații circulației rutiere pe teritoriul zonei de Nord, au stopat doua unitați de transport de tip hipomobil. Ca urmare, fiind stopați pentru verificare, mirosul puternic de alcool i-a facut pe…

Polițiștii au avut 484 de actiuni si au intervenit la 2.360 de evenimente Sursa articolului: IGPR: Peste 700 de permise de conducere retinute in ultimele 24 de ore; 80 pentru alcool

- ■ incidentul s-a produs in noaptea de 24/25 ianuarie, la ora 01.00 ■ conform comunicatului de presa al Poliției, adolescenta ar fi vrut sa „plece“, folosindu-se de o sfoara improvizata ■ a cazut de la 5 metri, fiind transferata la o clinica din Iași ■ Intr-un comunicat de presa al Serviciului de Ambulanța…