Stiri pe aceeasi tema

- CS Rapid Bucuresti a invins echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 26-25 (12-15), sambata seara, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Rapid a surprins total joi seara cand a anunțat desparțirea de antrenorul Kim Rasmussen in urma eșecului cu CSM București din campionat. In locul sau a fost numit ca „principal” David Ginesta Montes (36 de ani), fostul secund al sau. Spaniolul a vorbit pentru prima data de la instalare inaintea meciului…

- Noul director tehnic al echipeid e handbal feminin CS Rapid București este bistrițeanul Rareș Fortuneanu. Acesta face parte din noul staff, dupa plecarea lui Kim Rasmussen și Bo Rudgaard. Vicecampioana Romaniei al handbal feminin, CS Rapid București, are doi noi membri in staff. Noul director tehnic…

- Echipa de handbal feminin CS Rapid Bucuresti a reziliat contractul, de comun acord, cu antrenorii danezi Kim Rasmussen (principal) si Bo Rudgaard (secund), a anuntat vicecampioana Romaniei pe pagina sa de Facebook.In locul lui Rasmussen a fost numit spaniolul David Ginesta Montes.Stafful tehnic va fi…

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti i-a reziliat contractul antrenorului danez Kim Rasmussen și l-a numit in funcție pe spaniolul David Ginesta Montes. Stafful tehnic al spaniolului David Ginesta Montes va fi completat de secundul Florin Ciupitu, antrenorul cu portarii Mehmedalija Mulabdic si…

- Supercupa Romaniei la handbal feminin (in premiera in format FINAL FOUR la PITEȘTI ARENA) etaleaza valorile echipelor de top, in deschiderea sezonului 2023-2024! Biletele pot fi achiziționate ONLINE pe https://www.bilet.ro/…/supercupa-romaniei-feminin-11918… și in zilele meciurilor, la Casieria Arenei…

- Campionatul Superligii Naționale de tenis de masa, in care evolueaza pentru al doilea an consecutiv CSM Focșani 2007, va incepe duminica, 27 august. Formația antrenata de profesorul Costin Corcoz va juca pe teren propriu in prima etapa, in compania nou promovatei CSC Dumbravița. Meciul va avea loc in…

- CS Rapid ar urma sa joace in grupele Champions League in sala din Mioveni, cu o capacitate de 2.500 de locuri. Sala Polivalenta din București intra in reparații serioase, iar CSM și Rapid vor fi nevoite sa se mute din Capitala in grupele Ligii Campionilor. Echipa lui Kim Rasmussen ar fi ales sa joace…