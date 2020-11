La cel de-al doilea sezon de la promovarea in liga secuda, Rapid traverseaza momente delicate. Rezultatele nu sunt cele așteptate de suporteri, situația de pe banca tehnica e una instabila, iar problemele financiare iși fac și ele loc in peisajul giuleștean. In ultima perioada, dinspre Rapid vin informații din ce in ce mai concrete potrivit carora clubul ar intampina serioase dificultați financiare. ...