Procurorii de la Curtea de Apel Alba Iulia au deschis o ancheta pentru a stabili circumstanțele in care s-a produs accidentul cu motodeltaplanul de la marginea comunei Șelimbar din județul Sibiu.

Echipa FC Hermannstadt s-a impus sambata cu scorul de 2-1 la Arad, in fata formatei UTA, intr-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Golul victoriei a fost marcat in minutul 5 al prelungirilor, iar Hermannstadt a ramas singura echipa neinvinsa din Superliga.

Candidatii sustinuti de Kremlin au obtinut victoria, asa cum era de asteptat, la primele alegeri locale din Rusia de la inceputul invaziei din Ucraina, relateaza luni dpa, citand agentiile de presa de stat ruse, noteaza Agerpres.

Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, a fost operat la Spitalul Floreasca, din Capitala. Inițial, Adrian Mutu a fost la spitalul din Targu Jiu, dar a plecat de acolo și a fost adus in București, acolo unde a fost operat, din primele informații, de apendicita.

Pentru prima data din șase confruntari, americanca Madison Keys a obținut victoria in fața unui numar 1 mondial in exercițiu, impunandu-se joi seara in doua seturi in fața lui Iga Swiatek la Western & Southern Open, de la Cincinnati.

CSU Craiova a pierdut, acasa, meciul cu Rapid! Alexandru Ionița, fost jucator al oltenilor, a marcat singurul gol al meciului.

Politistii din Sibiu au cerut sprijinul cetatenilor pentru identificarea a doi tineri, suspectati ca au sustras casetele cu bani din cinci automate de cafea, potrivit Agerpres.