Randi lansează o nouă reinterpretare din cadrul Șlagărelor Famous: „Fată verde” · Artistul pregatește, de asemenea, și o piesa proprie, despre care va vorbi in curand Randi lanseaza cea de-a șasea piesa din seria #ȘlagareFamous și le ofera fanilor sai o noua ocazie de a-l descoperi intr-un alt context muzical, dar și de a se bucura de piese celebre, intr-o noua interpretare. De aceasta data artistul Famous Production a pregatit o versiune speciala dupa „Fata verde” a trupei Phoenix, cu noi accente care se regasesc in versurile compuse de el. „Am reprodus piesa si am pastrat doar refrenul, iar prin strofele compuse de mine am creat o poveste diferita, pornind de la inspirația… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

