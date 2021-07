Stiri pe aceeasi tema

- Un protest spontan a fost declansat in cursul diminetii de miercuri de mai multi angajati ai Operei Nationale Romane Iasi (ONRI), dupa ce au aflat ca managerul Beatrice Rancea revine pe functie dupa ce i-a fost ridicata masura controlului judiciar intr-un dosar privind nereguli financiare care ar…

- Beatrice Rancea revine in functia de manager al Operei Nationale Romane Iasi, la aproape patru luni de la suspendarea sa din functie, dupa ce instanta a admis contestatia acesteia facuta fata de masura controlului judiciar

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, joi, apelul formulat de inculpatii din dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, dupa ce, in prima instanta, Elena Udrea a primit o pedeapsa de 8 ani de inchisoare cu executare, iar fiica cea mare fostului presedinte Traian Basescu, 5 ani. DNA ceruse…

- 22 de copii din Lerești, Argeș, au deschis meciul Austria-Macedonia de pe Arena Naționala. “Saptamana aceasta este una importanta pentru microbiștii din intreaga Europa, insa și mai importanta pentru tinerii și Lerești și Nucșoara, Argeș, localitați in care ne implicam alaturi de prietenii de la Asociația…

- Prof.dr. Vasile Nicoara, directorul Colegiului National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta, a fost invitat al emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 2 iunie, de la ora 14.00. In cadrul interviului, profesorul a vorbit despre momentele emotionante traite in cadrul acestor zile de sarbatoare de catre mircisti,…

- Emoții mari pentru Roxen in aceasta seara! Frumoasa cantareața este reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021. Celebra artista a avut o apariție de senzație pe scena, și nu ne referim doar la vocea ei inconfundabila, ci și la ținuta spectaculoasa pe care a imbracat-o. Iata cum a aratat vestimentația…

- Telespectatorii show-ului matrimonial Mireasa și-au ales favoriții. Emoții in casa Mireasa in momentul in care au fost anunțate numele celor care au fost votați in aceasta saptamana și a fost dezvaluit clasamentul final.