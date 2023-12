”Rambo”, românul campion la box: România merită în Schengen In urma unui meci dur, boxerul roman Florin Lambagiu, cunoscut sub numele de „Rambo,” a devenit noul campion la categoria super-mijlocie. Cu toate ca momentul victoriei a fost intens, Lambagiu a ales sa aduca in atenție și problema persistenta a aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Fara a uita de blocajul impus de Austria, sportivul și-a tatuat un mesaj sugestiv pe piept pentru a-și exprima dorința de integrare a țarii noastre in aceasta zona a Uniunii Europene. Un roman stabilit in Franța a capturat acest moment unic și l-a impartașit pe rețeaua de socializare Facebook, subliniind performanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Rambo' vrea in Schengen! Mesajul tatuat pe piept de romanul campion la boxUn boxer roman, Florin Lambagiu zis Rambo, este noul campion la categoria super-mijlocie. Sportivul nu a uitat de scandalul Schengen, de faptul ca Romania este ținuta in șah de Austria și șia- tatuat un mesaj pe piept. Un…

- Europarlamentarul Eugen Tomac iși exprima rezerve fața de declarația premierului Marcel Ciolacu privind „flexibilizarea” poziției Austriei in legatura cu Spațiul Schengen. Tomac considera ca trebuie abordata cu precauție afirmația, adaugand ca Austria nu aduce nicio favoare Romaniei prin modificarea…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca Austria si-a flexibilizat pozitia in privinta admiterii in spatiul european de libera circulatie Schengen. Intr-o postare pe o retea de socializare, seful executivului a explicat si ce va insemna acest lucru pentru tara noastra. Austria este de acord cu ridicarea granitelor…

- Austria, Polonia și Romania ocupa primele trei locuri in topul celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, potrivit unei anchete a Eurostat pentru 2022, transmite Euronews. Franța se plaseaza pe locul al 19-lea. Germania este penultima in acest clasament, urmata de Bulgaria. De fapt, Bulgaria…

- Presedintele PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, a anuntat ca liderii social-democrati din toata Europa au aprobat o rezolutie in care este mentionat sprijinul pentru aderarea imediata a Romaniei la Spatiul Schengen. „Familia social-democratilor europeni a fost cea mai ferma si puternica sustinatoare…

- "Familia social-democratilor europeni a fost cea mai ferma si puternica sustinatoare a Romaniei la nivel european. Mi-as fi dorit ca toate celelalte familii politice sa sprijine la fel Romania, insa, din pacate, actualul Guvern din Olanda si cel de dreapta din Austria au blocat aderarea tarii noastre…

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a informat ca Romania a obținut dreptul de veto fara repercursiuni, prin intermediul procesului deschis al Curții de Justiție al Uniunii Europene (CJUE), și a explicat avantajele noastre fața de Austria. „Mai e un lucru extrem de important și trebuie sa rețina autoritațile…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat ca Romania are sansa de a adera la Spatiul Schengen si a subliniat ca acesta nu se desfiinteaza, in contextul in care mai multe state au anuntat ca politistii vor fi prezenti la granite si vor face controale, decizia fiind luata dupa ce a izbucnit conflictul…