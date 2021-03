Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a ajuns, in urma cu puțin timp, la Tribunalul din Craiova, acolo urmeaza sa afle ce se va intampla cu el in urmatoarele 30 de zile. Infațișarea de astazi in fața judecatorilor este pentru a afla daca i se va prelungi sau nu arestul la dimiciliu.

- De mai bine de o luna de zile Alex Bodi se afla in arest la domiciliu la vila sa din Tunari, acolo unde locuiește impreuna cu Daria Radionova! Afaceristul a stat mai mult de 30 de zile in spatele gratiilor, dupa care a fost trimis acasa! Ce mesaj emoționant a primit fostul Biancai Dragușanu de la parinți!

- Alex Bodi a fost plasat definitiv in arest la domiciliu, intr-o localitatea ilfoveana, deși este acuzat de trafic de persoane și proxenetism. Afaceristul se afla in vila sa din data de 19 decembrie, acolo unde locuiește cu iubita lui, Daria, și unde primește adesea oaspeți. De exemplu, in acest weekend,…

- Pentru Alex Bodi astazi a fost din nou o zi complicata, asta deoarece s-a prezentat din nou in fața judecatorilor, dupa ce DIICOT a contestat decizia ca afaceristul sa ramana in arest la domiciliu, ci sa se intoarca in spatele gratiilor! Ei bine, s-a hotarat ca fostul soț al Biancai Dragușanu sa mai…

- Astazi a fost o zi decisiva pentru Alex Bodi! Afaceristul s-a prezentat in fața judeacatorilor pentru a se lua o noua decizie in cazul sau! Iata ca fostul iubit al Biancai Dragușanu va ramane in continuare in arest la domiciliu!

- Alex Bodi se afla in arest la domiciliu, asta dupa judecatorii au decis eliberarea sa din inchisoare, acolo unde afaceristul a stat pentru mai mult de 30 de zile! Chiar daca nu are voie sa mearga la sala, fostul iubit al Biancai Dragușanu nu uita de sport! Cum reușește afaceristul sa se mențina in forma!

- Instanțele din Craiova au hotarat sa plaseze in arest la domiciliu doi craioveni judecați pentru atacul armat din cartierul Rovine, din ianuarie 2019. Un alt inculpat din acest dosar ramane in arest preventiv, iar alți trei sub control judiciar. Patru dintre inculpații din acest dosar sunt acuzati ca,…

- Alex Bodi și Daria Radionova, momente de tandrețe maxima alaturi de cainele lor, in casa unde celebrul afacerit se afla in arest la domiciliu! Iata imaginile suprinse de cei doi indragostiți!