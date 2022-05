Deputatul PNL Sibiu, Raluca Turcan, propune doua proiecte de lege pentru introducerea de noi tipuri de contracte de munca, pentru a sprijini companiile și a proteja locurile de munca in sectorul privat.

“Pentru a proteja locurile de munca, e nevoie de masuri moderne, in acord cu evoluțiile economice. Am prezentat ieri colegilor din Camera Deputaților, doua proiecte de lege pentru protejarea locurilor de munca in sectorul privat:

1. Flexibilizarea programului de munca prin masuri de tipul kurzarbeit și somaj tehnic decise și la nivel local;

2. Contracte de munca atipice, la…