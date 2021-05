RAJA Constanta anunta: Trafic ingreunat pe bulevardul Tomis Echipele de interventie RAJA S.A. au fost nevoite sa restrictioneze traficul auto pe prima banda de circulatie de pe bulevardul Tomus, pe o portiune de 50 m zona Macul Rosu , sensul de mers catre Dacia, astazi 20 mai 2021, in intervalul orar 08.30 ndash; 18.30.Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bd. Tomis nr. 291 dinmunicipiul Constanta, echipele de interventie RAJA S.A. au fost nevoite sa restrictioneze traficul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

