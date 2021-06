Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a atras atentia ca trebuie schimbat trendul descendent al populatiei Romaniei, riscand ca pana in anul 2050 aceasta sa fie de 16 – 16,5 milioane de persoane. Rafila sustine ca, potrivit datelor statistice, in fiecare an dispare un…

- China urmeaza sa suspende limita de doi copii pe cuplu si sa autorizeze familiile sa aiba pana la trei copii.Dupa trei decenii de ”politica a copilului unic”, China si-a relaxat reglementarile in 2016 si i-a autorizat pe toti chinezii sa aiba un al doilea copil. Insa nu au fost inregistrate date mai…

- Germania raporteaza ca incidenta cumulata a cazurilor de Covid-19 a inregistrat o scadere constanta timp de sase din ultimele sapte zile. Acest fapt demonstreaza ca tara a inceput sa controleze cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres . Institutul Robert Koch (RKI) a informat…

- Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 5.28 la mia de locuitori, in scadere fata de raportarea de ieri, 10 aprilie, cand era 5.55.Pe judet, incidenta este de 3,91 infectari la mia de locuitori, in scadere fata de ieri, cand a fost 4,03 1.000 de locuitori. LOCALITATE POPULATIE…

- Incidenta raspandirii COVID 19 pe municipiul Constanta este in usoara scadere.Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 6,4 la mia de locuitori, in usoara scadere fata de raportarea de ieri, 2 aprilie, cand era 6,45.Pe judet, incidenta este de 4,33 infectari la mia de locuitori,…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta in ultimele 14 zile este de 5,1 de cazuri la mia de locuitori 1.589 de cazuri active .Ieri, 19 martie, incidenta pe muncipiul Constanta a fost de 5,27 de cazuri la mia de locuitori, iar pe judet 3,47. LOCALITATE…