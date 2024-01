Stiri pe aceeasi tema

- Numirea noului angajat Florin Ardelean a fost semnata de ministrul sanatații Rafila in ajunul Craciunului, la solicitarea secretarului de stat al țarii, dar și a managerului spitalului, aceștia doi fiind timisoreni.Noul șef DSP a fost angajat in anul 2008 pe postul de șofer in cadrul instituției, in…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, considera ca taxa pe consultații anunțata de unii medicii de familie ar pune presiune pe cetațeni, ceea ce nu este corect, in condițiile in care, potrivit noului contract cadru, veniturile acestora au crescut substanțial. Este vorba despre unii medici de familie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra, potrivit Agerpres.…

- Boli contagioase considerate eradicate – ca difteria, poliomielita – pot sa reapara, ca urmare a scaderii acoperirii vaccinale, avertizeaza ministrul Sanatații. „Vaccinurile sunt victima propriului lor succes. Prin vaccinare, multe dintre bolile de care am auzit, dar pe care nu le-am mai vazut – difterie,…

- Ministrul Rafila a subliniat ca una dintre cauzele rezistenței la antibiotice a infecțiilor bacteriene o reprezinta și ”o mica portița”, respectiv posibilitatea eliberarii fara prescripție pentru 48 de ore a acestor medicamente. Prin aceasta ”portița” se pot aduna antibiotice pentru un ”tratament”…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a efectuat astazi o vizita la Spitalul Municipal Codlea, unde a avut ocazia de a verifica stadiul investițiilor și de a evalua infrastructura medicala a acestei unitați de sanatate. Alaturi de Ministrul Rafila, au fost prezenți senatorul Marius – Alexandru…