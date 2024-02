Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca exista medici care elibereaza un numar foarte mare de concedii medicale, iar verificarile ar trebui indreptate catre acestia pentru a se vedea in ce masura concediile respective sunt justificate.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista persoane care beneficiaza in mod repetat de concedii medicale pentru anumit tip de patologie sau exista medici care elibereaza un numar mare de concedii medicale si crede ca acolo trebuie sa fie directionate actiunile de verificare, potrivit…

- E haos in mai multe spitale din Romania. SUte de pacienți nu au parte de servicii medicale din cauza unui atac cibernetic care a afecteaza „undeva intre 15 și 20 de spitale“, dupa cum a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Este adevarat. Sunt mai mult spitale care intampina probleme cu utilizarea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a recunoscut ca a apelat și el la așa-numitul „Doctor Google” - expresie referitoare la cautarea pe Internet de informații referitoare la anumite medicamente sau simptome specifice anumitor boli. Rafila a fost intrebat, in cadrul emisiunii „In fața ta”, de la Digi…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a generat un scandal major in domeniul sanatații prin numirea inspectorului Florin Ardelean, fost șofer al Direcției de Sanatate Publica Timiș, in funcția de director interimar. Aceasta decizie survine in contextul in care Rafila a pledat in mod constant pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca este clar ca trebuie o regandire a finantarii spitalelor din Romania, a serviciilor medicale, care sa reflecte realitatea. El a precizat ca la Timisoara sunt trei proiecte importante finantate din PNRR, cu peste 80 de milioane de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, considera ca exista nevoia unei astfel de structuri, in conditiile in care acum, „medicii de familie au responsabilitate doar pentru listele lor de pacienti”. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuțat, luni, ca peste 200 de centre comunitare integrate,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca sunt situații in care antibioticele se elibereaza fara rețeta, atunci cand este o urgența și nu are cine face prescripția, dar deocamdata nu se poate renunța la aceasta posibilitate cat timp nu se poate oferi acces complet la servicii medicale.„Antibioticele…