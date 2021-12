Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca nu exclude sa existe deja in Romania un prim caz de infectare cu noua tulpina Omicron, mentionand ca poate fi vorba de persoane care au calatorit si nu se stie nimic despre ele, relateaza Agerpres. Intrebat daca dupa primul caz de infectare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a admis, vineri, ca exista posibilitatea ca in Romania sa fi aparut deja primul caz de infectare cu noua tulpina Omicron a coronavirusului. Oficialul a precizat ca ar putea fi vorba nu neaparat de romanii aduși din Africa de Sud și din Maroc, ci de persoane infectate…

- E posibil ca noua varianta Omicron sa fi ajuns deja in Romania, avertizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. El spune ca ar putea fi vorba de persoane infectate și care au venit in țara din zone roșii, dar nu pe rute directe.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat astazi, la finalul intalnirii cu reprezentantii cultelor religioase din Romania ca probabilitatea ca persoanele depistate pozitiv in urma testarii, la intoarcerea din Africa de Sud, sa fie infectate cu varianta Omicron a virusului este una mare. Conform…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca probabilitatea este mare ca romanii repatriați din Africa de Sud, care au fost depistați cu COVID-19, sa fie infectați cu varianta Omicron. „Este...

- In urma primelor teste, la doua dintre cele 3 persoane testate exista o suspiciune inalta pentru varianta Omicron a virusului SARS-Cov-2, transmite, joi, Ministerul Sanatații, scrie Mediafax. Nu este exclus ca la rezultat sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.…

- Nu este exclus ca la rezultat sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta spune ca trebuie marita capacitatea de testare, insa nu se pune problema, in prezent, de lockdown. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca nu exclude ca la secvențiere,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca au fost inregistrate 70 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron in Europa, iar noua tulpina va ajunge si in Romania, informeaza Mediafax."Exista in 11 state UE si sunt 70 de cazuri inregistrate la nivelul regiunii Europa a…