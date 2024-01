Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer si BioNTech au luat decizia dificila de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei, pentru a o determina sa isi respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri pentru COVID-19 plasate de Guvern, ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene, semnat in mai 2021,…

- Mai multe state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters. Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…

- 12 state membre ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene sa creeze o uniune industriala pentru reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) – analogi ai centralelor nucleare, care, datorita dimensiunilor lor mai mici, pot fi instalate in mai multe locuri, citand o scrisoare din…

