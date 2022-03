Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal și Carlos Alcaraz au oferit un meci spectaculos, cu raliuri intense și cu lovituri care au ridicat in mai multe randuri publicul de pe arena centrala in picioare. Rafa a obținut calificarea in finala de la Indian Wells, dar a avut mult de munca cu puștiul de 18 ani care este considerat…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 4 mondial, s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells, invingandu-l in trei seturi, 6-4, 4-6, 6-3, pe tanarul sau compatriot Carlos Alcaraz, la capatul unui meci perturbat de un vant puternic, conform Agerpres. Fii la curent…

- Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP) l-a invins in aceasta dimineața pe compatriotul Carlos Alcaraz (18 ani, 19 ATP), scor 6-4, 4-6, 6-3, in cea de-a doua semifinala de la Indian Wells. Campionul de la Australian Open s-a impus la capatul unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului, intins pe…

- Rusul Andrei Rublev, cap de serie 7, si americanul Taylor Fritz, cap de serie 20, vor juca cea de-a doua semifinala de la turneul de la Indian Wells. Rublev a trecut in sferturi de bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie 33, scor 7-5, 6-2, dupa o ora si 30 de minute. Taylor Fritz l-a invins in sferturi…

- Nafael Nadal este campionul de la Australian Open 2022 dupa ce a caștigat finala cu Daniil Medvedev, cu scorul de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5. Spaniolul are 21 de trofee de grand-slam și i-a depașit pe Novak Djokovic și Roger Federer. Nadal (35 de ani), locul 5 ATP, a castigat, duminica, grand slam-ul…

- Rusul Daniil Medvedev (locul 2 ATP) l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas (locul 4 ATP si cap de serie numarul 4), scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open. Meciul a durat doua ore si 30 de minute. In ultimul act, rusul il va intalni pe spaniolul Rafael Nadal. Medvedev,…

- Rafael Nadal (locul 5 ATP si cap de serie numarul 6) l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini (locul 7 ATP si cap de serie 7) si s-a calificat in finala la Australian Open. Meciul a durat doua ore si 55 de minute. Ediția din 2022 este a șasea a primului turneu…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal (35 ani, locul 6 ATP), principalul favorit, a castigat turneul Melbourne Summer Set (ATP 250), dotat cu premii totale de 521.000 de dolari. Ibericul l-a invins in finala pe americanul Maxime Cressy (112 ATP), cu 7-6 (8/6), 6-3, intr-un meci disputat duminica. Meciul a…