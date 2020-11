Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a declarat vineri seara ca ar trebui scoasa din calculul incidenței ratei de infectare ziua de duminica, in județele in care laboratoarele ce fac teste pentru depistarea COVID-19 nu lucreaza in aceasta zi, relateaza Agerpres.Totuși,șeful…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca, in prezent, autoritatile se asteapta ca numarul cazurilor de COVID sa creasca, adaugand, insa, ca in masura in care noile masuri aprobate de Guvern vor fi aplicate corect, peste 30 de zile este asteptata o scadere a…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat marți ca una dintre soluțiile avute in vedere pentru reducerea timpilor de așteptare in unitațile de primire a urgențelor...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, marți seara, ca nunțile, botezurile sau alte mese festive vor fi interzise atat in spații deschise, cat și inchise. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca in ședința CNSU de marți s-a propus prelungirii starii de alerta…

- Raed Arafat susține ca gripa sezoniera se va asocia cu COVID-19 si va fi o perioada dificila pentru ca persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile si in cazul gripei. recomandand vaccinarea impotriva acesteia. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a recomandat vaccinarea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, duminica, despre deschiderea școlilor, un eveniment care are loc intr-o perioada dificila, in contextul pandemiei de coronavirus.Raed Arafat a spus ca se așteapta la o perioada dificila, care insa va putea fi trecuta cu bine, daca…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca, daca ar avea copil, l-ar trimite la școala din toamna numai daca ar ști ca exista masuri clare care vor proteja elevul. Totodata, oficialul din MAI a explicat și masurile care ar putea fi luate odata cu inceperea anului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, avertizeaza ca pandemia de coronavirus nu a trecut si "s-ar putea sa ne trezim ca nici macar nu am vazut ce e mai rau". El a afirmat ca autoritatile se asteapta la un numar mai mare de cazuri in toamna si iarna si se "concentreaza"…