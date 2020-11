Raed Arafat se vaccinează! Motivul invocat de șeful DSU Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a explicat ca vaccinul impotriva COVID-19 se administreaza de doua ori si ca ar putea avea cateva efecte secundare, de scurta durata. Arafat a declarat ca va face acest vaccin pentru a se proteja pe el si pe apropiatii sai. ”Dupa injectie, e o perioada pana corpul tau face anticorpi impotriva virusului respectiv. Mai trebuie inclusiv o injectie de rapel la unele din vaccinuri. Mai trebuie, peste doua luni, sa faci o a doua injectie pe care daca nu o faci, prima injectie devine ineficienta. Nu este suficient sa fim 1.000 sau 2.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

