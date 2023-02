Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a avut o reacție acida in cazul turiștilor de la cabana Capra. Mai exact, șeful DSU a declarat ca daca turistii care se afla la cabana Capra au incalcat regulile care spun ca drumul care duce catre unitatea de cazare este inchis, acestia nu doar ca si-au pus vietile in pericol, dar au pus in pericol si vietile tuturor salvatorilor care intervin, duminica, pentru evacuarea lor. „Daca drumul era inchis si s-a riscat pentru a se ajunge acolo incalcand regulile, inseamna ca turistii si-au pus viata lor in pericol, dar au pus si viata pompierilor…