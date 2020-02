Stiri pe aceeasi tema

- Situație halucinanta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Banat” al Județului Timiș – comanda instituției a ascuns faptul ca doi angajați, care saptamana trecuta au fost in excursie la Veneția, aflat in unul dintre focarele de coronavirus din Italia, au fost la lucru in loc sa stea in izolare…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a explicat, duminica seara, intr-o intervenție la un post central de știri, in ce consta tratamentul coronavirusului și de ce este foarte probabil ca și in Romania sa apara imbolnaviri. Acesta a explicat…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), apara angajații din inspectoratele de situații de urgența, dar menționeaza ca nu va fi de acord „cu incalcarea legislației și cu favorizarea unor persoane pe baza de rudenie sau pe orice alta baza”. Șeful DSU…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a reacționat dupa ce ministrul de interne, Marcel Vela, a spus luni ca va face verificari și in alte județe, nu doar in Dolj, acolo unde peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie.

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), transeaza disputa publica iscata pe tema transferului in Bulgaria a unui pacient ars, in 2016, in timpul mandatului lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii. Arafat dezvaluie ca transferul respectiv a fost…

- Patru noi elicoptere SMURD vor fi operate de piloti cu experienta, chemati din rezerva, a anuntat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, intr-o declaratie de presa sustinuta in prezenta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Am o veste buna pentru locuitorii din…

- Secretarul de stat Raed Arafat a fost implicat in aceasta seara intr-un accident rutier care s-a produs in Capitala, potrivit Antena 3.Masina in care se afla seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a fost lovita de un autoturism intr-o intersectie. Acesta a explicat pentru sursa citata…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca o decizie in privinta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, va fi luata in urma unei "evaluari profunde". "Asa cum am anuntat, evaluam activitatea Departamentului pentru Situatii de Urgenta si cand vom avea o evaluare…