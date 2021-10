Stiri pe aceeasi tema

- „Estimarile depind de masurile pe care le luam și daca ele se respecta. Exista o creștere continua, dar nu e atat de mare ca acum 2-3 saptamani. Nu am ajuns la un platou.Chiar daca ajungem la un platou, așa cum suntem azi, cifra e imensa și produce un impact asupra sistemului sanitar.OMS a spus ca cea…

- Raed Arafat a vorbit, dupa intalnirea cu reprezentantul OMS pentru a analiza situația grava in care se afla Romania, despre cel mai negru scenariu. Experții in sanatate se tem ca din cauza numarului mare de persoane infectate din țara noastra ar putea sa apara o noua tulpina a virusului. ”Estimarile…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a semnat, luni, mai multe ordine care vizeaza gestionarea pandemiei, in condițiile agravarii situației epidemiologice din țara. Astfel, personalul medical din unitațile sanitare destinate pacienților cu COVID-19 nu iși va mai putea lua concediu.

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania ar putea sa se situeze pe un platou de cazuri Covid-19, in jurul numarului de 15.000 de cazuri pe zi. Situația o sa fie mult mai clara zilele urmatoare. „Situația e in dinamica. Evoluția din ultima saptamana ne arata o creștere. Am avut și o cifra…

- Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca epidemiologii au decis ca persoanele care nu sunt vaccinate și nu au avut COVID-19 sa nu mai aiba acces la diverse activitați in baza testului COVID pentru ca risca sa fie infectați și sa faca forme grave ale bolii, crescand presiunea pe sistemul sanitar. In schimb,…

- Raed Arafat a dat un interviu pentru Antena 1, unde a raspuns intrebarilor legate de situația cazurilor crescute de COVID-19, dar și despre masurile care s-au luat la nivelul sistemului sanitar.

- Criza semiconductorilor auto, care a început în toamna lui 2020, devine tot mai grava și va costa industria 210 miliarde dolari pe întreg anul, arata cea mai noua estimare a companiei de analiza AlixPartners. Stocurile s-au cam terminat și lucrurile stau tot mai rau, fiindca aceste…

- „Trendul este clar unul crescator. Va continua creșterea. Soluția noastra este vaccinarea. Și vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane.Da, și vaccinații se infecteaza, dar intr-un numar mai mic și fac forme mai ușoare. Asta e problema acestei pandemii: cand paturile de spital vor fi ocupate. Speram…