Raed Arafat declară război tuturor. Acuzații grave după tragedia de la Crevedia: Hidranții nu funcționau, informații false date pompierilor Raed Arafat a mai spus ca apelul la 112 vorbea de o explozie la o casa, deși deflagrația a fost la o stație GPL. Raed Arafat s-a declarat foarte deranjat si de cei care au comentat intervenția și spune ca pompierii au intervenit corect și au salvat foarte mulți civili. Asta, in conditiile in care, stim, zeci de salvatori au fost raniți a cea de-a doua explozie. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca primul apel dupa explozia de la Crevedia a fost la ora 18,48 iar primele echipaje de interventie au sosit la 19,06."La… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Stația GPL de la Crevedia, unde au avut loc exploziile din 26 august, a fost controlata de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) in 2020, iar din cauza neregulilor, in toamna acelui an s-a decis inchiderea acesteia, a explicat șeful DSU, Raed Arafat, la inceputul conferinței…

- Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem privind fapte de abuz in serviciu in care cerceteaza modul in care a funcționat fara autorizație timp de trei ani stația GPL din Crevedia care a explodat sambata, potrivit unor surse Agerpres.Momentan, dosarul este in rem, se cerceteaza fapte fara a fi…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența susține ca in 2020 stația GPL din Crevedia și-a pierdut autorizația de securitate la incendiu, deoarece nu mai respecta distanțele de siguranța. Autoritațile au informat atunci Prefectura Dambovița, Primaria Crevedia, Inspectoratul de Stat in Construcții,…

- In urma tragicului eveniment care a avut loc in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia , in cadrul caruia o explozie la un obiectiv cu instalație de alimentare cu GPL pentru autovehicule a provocat pierderi de vieți și distrugeri majore, ISU arata neregulile grave care au fost depistate la acest…

- In urma tragicului eveniment care a avut loc in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia , in cadrul caruia o explozie la un obiectiv cu instalație de alimentare cu GPL pentru autovehicule a provocat pierderi de vieți și distrugeri majore, ISU arata neregulile grave care au fost depistate la acest…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, declara ca Romania are o vocatie multiregionala indiscutabila, insuficient pusa in valoare in acest moment. Prezent la evenimentul „Construind Romania 2030: O viziune pentru dezvoltare sustenabil”, organizat la Academia de Studii Economice din Bucuresti,…

- Inca nu te-ai inscris la Academia de Poliție ,, Alexandru Ioan Cuza” din București? Nu mai aștepta! Mai sunt doar trei zile pana cand visul tau poate deveni realitate. Depune cererea-tip de inscriere pana in data de 9 iulie 2023, exclusiv in format electronic, la adresa de e mail: [email protected],…

- Ambasada Rusiei la București a publicat un documentar prin care prezinta teorii halucinante cu privire la soarta militarilor ucraineni de pe front. Conform acestuia, soldații ucraineni raniți ar fi supuși extragerii ilegale de organe, iar cadavrele lor ar fi incinerate. Potrivit reprezentanților ambasadei…