Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion canadian a adus miercuri la tarm resturi ale submersibilului Titan, care a facut implozie in timpul unei calatorii spre epava Titanicului in urma cu cateva zile, toate cele cinci persoane aflate la bord murind, relateaza Reuters. O inregistrare video de la Canadian Broadcast Corporation…

- VIDEO: Maria Anca, tezaurul viu din Alba care și-a dedicat viața ”reginei portului romanesc”. Cand a cusut prima IE Maria Anca din localitatea Livezile, Aiud, și-a dedicat viața ”reginei” portului romanesc: camașa femeilor, simbolul frumuseții din satele romanești. Femeia a deslușit, in zeci de ani,…

- Primaria Municipiului Deva și ,,Lemnaria lui Radu”, va invita, duminica, 25 iunie 2023, la o expoziție inedita. Artistul devean, Radu Fachin va expune in Piața Victoriei din Deva, intre orele 19:00-21:00, casele tradiționale din județul Hunedoara, transpuse in miniatura. Expoziția…

- Poluarea provocata in Marea Neagra de distrugerea barajului din Ucraina va ajunge aproximativ doua saptamani in zona turistica a litoralului romanesc . Autoritațile de pe litoralul romanesc monitorizeaza poluarea provocata in Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, in condițiile in care…

- Probleme cu ambulanțele in Grecia. O turista romanca a murit dupa ce a așteptat mai bine de o ora salvarea, in Halkidiki O turista de 63 de ani din Romania, aflata in concediu in Halkidiki, a murit dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna, iar ambulanța a avut nevoie de o ora și un sfert pentru a ajunge…

- Alerta de inundații pe mai multe rauri din Alba și din țara. Posibile depașiri ale cotelor de aparare. Cod galben și portocaliu Autoritațile au emis o alerta de coduri portocaliu și galben de inundații, valabil incepand de sambata, la ora 14:00, pana duminica la ora 14:00. In județul Alba, avertizarea…

- China anunta marti ca o perchezitie la sediul companiei americane Capvision viza sa salveze „securitatea nationala” chineza, in contextul in care Beijingul isi consolideaza supravegherea in sectorul consultantei si auditului, relateaza AFP.

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv in 2019 la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor a fost extradat catre Romania, din Republica Moldova.