Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt singurul lider al opozitiei din Romania, pentru ca nu am mai vazut pe nimeni sa faca opozitie la Klaus Iohannis. Dimpotriva, am vazut partide care au ascultat ordinul de la Cotroceni, s-au aliniat, au votat o motiune, au votat un Guvern, deci nu vorbim de opozitie. Nu am predat mandatul…

- Totul a pornit de la declaratia premierului propus, Ludovic Orban, care a spus ca averile politicienilor ar trebui mai atent verificate de ANAF. Tinel Gheorghe (PNL), a declarat ca pentru ca un partid si un Guvern sa fie credibil cand introduce o astfel de masura, este necesar sa porneasca…

- Liderul USR, Dan Barna, a afirmat, luni, ca trecerea reformelor solicitate de partid inseamna „testarea" majoritații PNL, majoritate pe care acesta considera ca premierul desemnat Ludovic Orban și Klaus Iohannis și-au asumat-o. „Daca nu exista majoritate, nu o sa fie din vina USR", a spus Barna, candidatul…

- ​La scurt timp dupa ce Ludovic Orban a fost desemnat premier, de la Chișinau, vicepremierul Andrei Nastase i-a cerut sa nu-i uite pe românii de peste Prut. „Va rugam sa nu uitați niciodata de cei mai loiali și mai buni prieteni pe care-i aveți în stânga Prutului. Dorința…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…

Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat sambata, la Scoala Politica de Vara a tineretului ALDE, de la Jupiter, ca Mircea Diaconu trebuie susținut in special pentru ca strica jocurile pe scena politica, in condițiile in care lui Klaus Iohannis i-ar conveni o confruntare cu Dancila.

Liderul PNL Ludovic Orban spune ca „e o bulibașeala și o babilonie in politica romaneasca in ultima vreme, iar oamenii nu mai ințeleg aproape nimic".

Fostul ministru interimar de Interne, Mihai Fifor, il intreaba pe Klaus Iohannis daca este nevoie sa moara oameni pentru ca el sa numeasca un ministru plin la Ministerul de Interne.