Stiri pe aceeasi tema

- Lider al PNL și fost premier al Romaniei, Theodor Stolojan arunca sageți catre liderul PSD Marcel Ciolacu, autointitulat „fraierul de serviciu”. Stolojan susține ca reforma pensiilor speciale este o „caricatura”, dar recunoaște ca și PNL „a greșit”. Fostul premier liberal Theodor Stolojan il sfatuiește…

- Crește numarul vocilor din PNL care cer ieșirea liberalilor de la guvernare. Ei spun ca masurile fiscale cerute de PSD și pentru care premierul social-democrat Marcel Ciolacu a amenințat chiar cu demisia lovesc in electoratul liberal.

- Tensiunea in Coaliția de Guvernare crește pe masura ce Guvernul se apropie de momentul adoptarii masurilor fiscale nepopuluare. Dupa ce premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre posibilitatea demisiei, in cazul in care liberalii nu vor susține masurile fiscale care ar trebui sa aduca mai mulți bani la…

- Romania se pregatește sa cumpere tancuri din Coreea de Sud. In acest context, analistul militar Radu Tudor a declarat ca militarii NATO de la Cincu și-au facut poze cu tancurile romanești vechi de peste 70 de ani. Analistul militar Radu Tudor a declarat la Antena 3 CNN ca Romania are nevoie urgenta…

- Invitați la emisiunea „Puterea Știrilor”, realizata de portalul PSNews, Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al PSD, și Daniel Ciungu, consilier PNL Sector 1, au avut un schimb de replici acide pe tema masurilor fiscale discutate in Coaliția de Guvernare. „Talentatul domn Cițu s-a imprumutat cu 200…

- Ședința importanta la PNL luni dimineața, prima la care participa toata conducerea partidului. Președintele PNL, secretarul general și prim-vicepreședinții partidului s-au reunit cu miniștrii și secretarii de stat, discuțiile fiind axate pe prioritațile guvernamentale și pe pachetul privind masurile…

- Este haos in coaliția de guvernare dupa ultimele negocieri ale pachetului de masuri fiscale. In cadrul coaliției de guvernare nu s-a ajuns inca la un consens privind creșterea de TVA, dar și modificarile celorlalte taxe. Și asta pentru ca liberalii nu vor sa creasca cotele de la TVA in niciun fel, dar…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat ca in urmatoarea perioada, fara a spune un moment exact, schimarea premierilor va avea loc, nefiind probleme la nivelul Coaliției de guvernare. „Rotativa se va face. Nu exista niciun fel de complicație și problema in interiorul coaliției. Rotația se…