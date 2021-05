Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea: "Joia trecuta, la Palatul Victoria, presedintele Marcel Ciolacu impreuna cu partenerii sociali au prezentat solutiile PSD pentru a avea un Plan National de Redresare si Rezilienta. Este inadmisibil sa aflam pe surse, din presa, ce prevede acest plan pe care ministrul Ghinea si premierul…

- Marcel Ciolacu: „Nu e vorba de așteptarile noastre sau ale unor partide. PNRR-ul e al romanilor și al Romaniei. Nu este al PNL-ului, USR-ului, al Guvernului, este al romanilor. (...) Banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai al romanilor. Nu sunt instrumente politice. (...) Am…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Premierul Florin Citu a declarat ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o joi, la Palatul Victoria, cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta, pe capitole, cu toate bugetele si elementele de reforma cuprinse in document, subliniind ca nu a negociat PNRR…

- Intrebat despre discuția și intalnirea pe tema PNRR dintre premierul Florin Cițu și șeful principalului partid de Opoziție, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban nu a dat un raspuns clar, spunand ca asta e o discuție a premierului cu președintele PSD. Vom vedea”.In același timp, șeful liberalilor a criticat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca a fost sunat de catre premierul Florin Cîțu și ca saluta decizia acestuia de a avea o discuție aplicata cu opoziția și de a prezenta PNRR în Parlamentul României. Ciolacu a mai spus ca urmeaza sa se întâlneasca saptamâna…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…