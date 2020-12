Radu Ille a avut coronavirus: „Nu puteam să mă dau jos din pat” Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Radu Ille (50 de ani) a dezvaluit ca a avut coronavirus. In anul 2014, interpretul s-a casatorit cu soția lui Nina. Perechea are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Radu (16 ani) și Elli Maria (6 ani și jumatate). Radu Ille a avut coronavirus: „Nu puteam sa ma dau jos din pat” „A inceput temperatura. 38 cu 1, 38 cu 2, 38 cu 4, 39 cu 1, deja am intrat [in panica]. Zic: «Ce fac? Ce fac?». Sora mea a fost grav de tot, in Spania, Piuța. Dragii mei, e adevarat, nu-s povești. In spital nu au vrut sa o ia. O sunat la doctor ca nu mai poate, nu mai vede, nu mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

