Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Fostul premier Florin Citu il critica pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre care afirma ca isi arata "coltii de dictator" si ca, in regimul dictatorial imaginat" de acesta, "consumatorii aleg doar acele produse decise de geniul socialistilor". "Ciolacu nu trebuie sa ajunga premier", sustine Citu. "Marcel…

- Crește tensiunea intre PSD și PNL! „Bomba” a fost aruncata de liderul PSD Marcel Ciolacu, care nu a exclus o candidatura la alegerile prezidențiale, in tandem cu Nicolae Ciuca pentru funcția de premier din partea PNL. Nu toți liberalii au acceptat ușor acest scenariu, iar replica a venit rapid din PSD.Deputatul…

- Studiul de impact asupra mediului privitor la saparea canalului Bistroe, realizat de ucraineni, este absolut halucinant. Rezumand, Kievul spune ca sturionii sunt puternici și pot supraviețui turbiditații și ca Delta Dunarii se degradeaza din cauza poluarii. In replica, ministrul Mediului din Romania,…

- Marcel Ciolacu a venit in aceasta dimineața cu o declarație acida, ca raspuns la afirmațiile lui Klaud Iohannis legate de canalul Bastroe, potrivit carora, „exista mai mulți politicieni care s-au inflamat, fara sa știe toate informațiile”. Ce i-a raspuns președintele PSD conducatorului Romaniei. Klaus…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, dupa reacția președintelui Klaus Iohannis in legatura cu scandalul Bistroe, ca „autoritațile romane și autoritațile din Ucraina trebuie sa vina cat mai repede cu explicații”. Acesta a raspuns in legatura cu avertismentul președintelui Iohannis, care a…

- Deputatul PSD de Mehedinți, Alin Chirila, a scris, luni, pe Facebook, ca „Romania trebuie sa reacționeze cat se poate de ferm fața de lucrarile ilegale facute de Ucraina pe Canalul Bistroe”, spunand ca ar trebui suspendata „orice forma de sprijin pana cand Kievul se va conforma convențiilor internaționale…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca e convins ca MAE, Ministerul Transporturilor din Romania și Ministerul Infrastructurii din Ucraina vor gasi o soluție tehnica, dupa ce partea ucraineana a anunțat ca pescajul de pe canalul navigabil Bistroe, care leaga brațul Chilia…