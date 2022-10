Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Kasianov, care a fost primul premier al lui Putin, in perioada 2000-2004, este de parere ca razboiul din Ucraina ar putea duce la prabușirea regimului lui Putin.„In ceea ce privește mobilizarea, nu este o cacealma. In ceea ce privește potențiala utilizare a armelor nucleare, cred ca este o cacealma.…

- Negocierile cu Ucraina nu vor mai fi posibile dupa intrarea Donbasului in componenta Rusiei, a declarat, miercuri, jurnalistilor șeful Comitetului Dumei de Stat pentru afaceri internaționale, Leonid Slutkii. "Discutia despre negocieri, din pacate, nu mai poate avea loc de mult timp. Occidentul și…

- Analiza Radio Chișinau , citata de Rador: Scumpirea semnificativa a resurselor energetice și razboiul din Ucraina, pornit de Rusia au adus cu sine o serie de schimbari in comerțul exetrior al Republicii Moldova, arata datele Biroului Național de Statistica. Astfel in prima jumatate a acestui an exporturile…

- Ministerul rus de Externe a transmis joi ca Rusia ar putea folosi arsenalul sau nuclear numai in ”situatii de urgenta” si ca nu are interesul sa ajunga la o confruntare directa cu NATO si cu SUA, relateaza Reuters. Vorbind la un briefing, purtatorul de cuvant al MAE rus Ivan Neciaev a mentionat ca armele…

- Fondul Monetar Internațional a redus din nou marți previziunile de creștere economica globala pentru 2022 și 2023 și a avertizat ca riscurile de scadere economica din cauza inflației ridicate și a razboiului din Ucraina se materializeaza și ar putea impinge economia mondiala in pragul recesiunii daca…

- Raportul anual privind apararea publicat vineri de guvernul de la Tokyo arata ca invazia rusa in Ucraina ar putea duce la strangerea legaturilor militare intre Rusia si China, transmite Kyodo.

China invata lectii din razboiul dus de Rusia in Ucraina care o pregatesc pentru a folosi forta contra Taiwanului, a estimat miercuri seful CIA, scrie AFP.