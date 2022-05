Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi am avut, la Bruxelles, o intalnire de lucru cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie. Am discutat despre situatia securitatii energetice la nivelul UE, diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare, despre investitiile planificate de Romania in sector, inclusiv din perspectiva…

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- „Am spus și atunci ca nu exista motiv de creștere nejustificata. Discutam de 11 lei, 12 lei, am spus ca așa ceva nu este normal. De atunci, benzina a mai scazut, este 7,6, sub 8 lei, deci nu exista motive. Rolul ministerului este sa se asigure ca exista stocuri de benzina, motorina pentru 90 de zile,…

- In timp ce ni se spune ca vom deveni independenți de gazele rusești odata cu legea offshore, in spatele ușilor au fost deja aranjate lucrurile, iar Romania ar putea importa in continuare gaze prin filiera de la Budapesta. La inceputul sesiunii parlamentare, PNL și-a pus ca obiectiv cu prioritate zero…

- Preturile combustibililor sunt in crestere in toata țara dar parca Bihorul le-a pus capac. Presa din județ scrie ca intr-una din benzinariile din Beiuș, litrul de combustibil ajunsese la 11 lei! In Valea lui Mihai, un litru de benzina se vindea miercuri 8,89 lei, iar motorina cu 8,99 lei. „La Valea…

- Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii, iar romanii nu trebuie sa intre in panica si sa stea la cozi, pentru ca stocurile sunt suficiente, a scris, miercuri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. ‘Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea…

- Cititi o analiza semnata de Razvan Chiruta in PressHUB despre tradare si interesele Gazprom in Romania: Presa, politicienii si comentatorii de pe Facebook s-au obisnuit in ultimul deceniu sa arunce usor cu vorbe grele – dictatura, gulag sau tradare – cand se refera la fapte care nu au nici o legatura…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul "saptamana viitoare" Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei" nu a fost…