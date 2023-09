Stiri pe aceeasi tema

- Creaturile marine simple nu au nevoie de creier pentru a invața. La aceasta concluzie au ajuns zoologi din Germania și Danemarca. Specialistii au studiat comportamentul meduzei Tripedalia Cysophora, care traiește in apele Caraibelor. Meduzele nu au creier central și doar o mie de celule nervoase…

- Un virus-bacteriofag necunoscut pina in prezent a fost descoperit in cel mai adinc loc de pe Pamint – Groapa Marianelor. Despre studiul colaboratorilor de la Universitatea Oceanica din Qingdao (China) scrie revista Microbiology Spectrum. Potrivit autorilor lucrarii, microorganismul a fost izolat din…

- Oamenii de știința din domeniul botanicii din Singapore au descoperit pe insula Borneo un palmier care inflorește și da fructe sub pamint. Deși locuitorii din Borneo cunoșteau existența acestui palmier unic, acesta era necunoscut oamenilor de știința. Locuitorii insulei maninca fructele palmierului…

- Oamenii care au probleme de vedere, dar nu poarta ochelari si nu se trateaza, nu fac interventii chirurgicale atunci cand sunt indicate in afectiunile oftalomologice, au un risc mai mare de a avea dementa, potrivit celui mai cuprinzator studiu pe aceasta tema din ultimii 15 ani.

- Utilajele grele de pe cimp pot compacta solul, afectind atit creșterea plantelor, cit și condițiile de mediu. Cu toate acestea, este important sa cunoaștem diferența dintre compactarea solului in straturile inferioare și in cei 20 cm din partea superioara, care, in cazul solului arat, corespunde stratului…

- Un nou studiu bazat pe ecourile slabe ale undelor seismice reflectate de suprafața Pamantului din adancurile planetei sugereaza ca nucleul interior este mai divers decat se credea anterior. Miezul interior "solid" al Pamantului ar putea sa nu fie atat de solid. Dimpotriva, este un amestec de stari solide…

- Un studiu sugereaza ca o buna ingrijire a dintilor poate fi benefica pentru creier. O echipa de oameni de stiinta din Japonia a constatat ca bolile gingivale si pierderea dintilor au fost legate de micsorarea creierului in zona hipocampusului, care joaca un rol in memorie si in boala Alzheimer.

- In Grecia antica și Roma, oamenii traiau in medie 20-35 de ani, iar pana spre jumatatea anilor 1800, durata de viața abia crescuse la 40 de ani.Apoi insa, din 1900, durata de viața s-a dublat spectaculos, in primul rand datorita tratamentelor care au eradicat boli precum tifosul, variola sau scarlatina,…