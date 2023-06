Stiri pe aceeasi tema

- Andri Cerniak, reprezentant al Ministerului Apararii al Ucrainei, a anunțat inceputul unui razboi in Rusia intre forțele de securitate, in special intre Ministerul Apararii și Serviciul Federal de Securitate (FSB).

- Rebeliunea mercenarilor a dezvaluit multe cu privire la slabiciunile Rusiei lui Putin, dintre care unele ar putea avea consecințe fatale, scriu intr-o analiza CEPA Andrei Soldatov, expert in serviciile secrete ruse, și Irina Borogan, jurnalista de investigații.

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul presedinte Dmitri Medvedev, invoca o lovitura de stat in Federația Rusa.„Evoluțiile arata ca acțiunile celor care au organizat revolta militara sunt in deplina concordanța cu schema unei lovituri de stat inscenate”, a spus Medvedev, citat…

- Moscova a declarat ziua de luni zi nelucratoare, potrivit unei declarații a primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, pe canalul sau Telegram."Pentru a minimiza riscurile, am decis, in cadrul comandamentului operațional, sa declar ziua de luni zi nelucratoare - cu excepția autoritaților și intreprinderilor…

- Premierul Marcel Ciolacu și-ar argumenta refuzul de a-l numi pe liberalul Mircea Abrudean in funcția de secretar general al Guvernului prin existența unui presupus aviz negativ din partea serviciilor de informații. Situația este una stranie, avand in vedere ca Abrudean a deținut funcții in care a lucrat…

- Autoritațile americane au constatat in ultimii ani o creștere a numarului de cazuri de „turiști” chinezi care pretind ca se ratacesc prin Alaska, un teritoriu importan din punct de vedere strategic.

- Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate (BAKS) din Berlin, seful Serviciului de Informatii Externe (BND), Bruno Kahl.Rusia inca este in pozitia de a "purta razboi pe termen lung" cu soldatii nou recrutati, a spus Kahl,…

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitați: Ovidiu Nahoi, jurnalist RFI, Alexandru Lazescu, analist politic, generalul (r) Constantin Degeratu, fost sef al Statului Major General al armatei, analist militar.