Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de straini, dintre care multi cu cetatenia israeliana, au fost ucisi in atacurile gruparii palestiniene Hamas in Israel, a relatat Agenția France Presse, care a prezentat un bilant al victimelor straine in Israel, noteaza news.ro.Numerosi straini au fost ucisi, luati ostatici sau au fost dati…

- Ucraina a fost foarte aproape sa-l elimine pe șeful Statului Major General al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, numit la inceputul acestui an de catre Vladimir Putin la comanda razboiului.

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. INVITATI: Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, Radu Carp, profesor universitar la Facultatea de Stiinte Politice a UB, analist politic, Mihaela Antoche, corespondenta TVR la Paris, Liviu Iurea,

- Regatul Unit a acuzat miercuri Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP, informeaza Agerpres."Informatiile serviciilor(...) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul…

- Republica Moldova l-a expulzat, miercuri, pe directorul local al agentiei de presa ruse oficiale Sputnik. Guvernul de la Chisinau a justificat aceasta decizie prin „atacurile, minciunile, propaganda si dezinformarea” propagate de acest mijloc de informare. „Un cetatean rus de 56 de ani a fost declarat…

- Operațiune spectaculoasa a forțelor navale ucrainene in Marea Neagra. Trupele Kievului au reușit sa recucereasca doua platforme de exploatare a gazului și petrolului din Marea Neagra, situate nu departe de peninsula Crimeea.

- Ministrul Apararii Naționale , Angel Tilvar, a reiterat ca dronele rusești folosite de Moscova in atacurile asupra porturilor ucrainene Izmail și Reni nu au ajuns pe teritoriul țarii noastre, intr-un interviu acordat AGERPRES . AGERPRES: Domnule ministru, Ministerul Apararii Nationale a negat faptul…

- Atacul Ucrainei asupra mai multor regiune rusești in cursul nopții de 30 august „confirma caracterul terorist al regimului de la Kiev”, a acuzat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care a avertizat ca Rusia va riposta. La randul sau, Kremlinul a transmis ca…