Racheta cu turnesol Așa-zisul atac cu racheta din Polonia dezvaluie, prin modul in care au reacționat diverse instituții și persoane, doua lucruri de maxima importanța. Primul este ca SUA, deși nu are nici o problema sa lase sa moara mii de ruși, ucraineni, polonezi și alte nații in razboi, nu are nici o intenție sa porneasca Al Treilea […] Articolul Racheta cu turnesol apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a luat foc, in aceasta dupa-amiaza, pe strada General Gușe, din Bacau, in zona unitaților militare. Incendiul a fost stins de pompieri. Nu s-au inregistrat victime. VIDEO: David Adrian Articolul O mașina a ars pe strada General Gușe, in Bacau – VIDEO apare prima data in Deșteptarea - Liderul…

- Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva, structura sindicala reprezentativa pentru sectorul silvic din Romania, al carei lider este inginerul bacauan Silviu Geana, impreuna cu alte structuri sindicale afiliate la Confederația Sindicala Naționala Meridian, organizeaza pe 25 octombrie un miting…

- Divizionara C bacauana incepe un tur al liceelor bacauane, prima etapa fiind azi, de la ora 11.00, la Colegiul Tehnic de Comunicații Parcurs foarte bun pentru divizionara C bacauana Aerostar in aceasta stagiune de toamna. Cu 17 puncte in opt etape și cu o medie de peste trei goluri per partida, „aviatorii”…

- Super-reușita pentru halterele bacauane! Duminica, in prima zi a Campionatelor Europene de Juniori și Tineret ce se desfașoara in Albania, la Durres, delegația Romaniei a cucerit 16 medalii. Dintre acestea, nu mai puțin de șase au fost revendicate de doua halterofile din Bacau. Astfel, Mihaela Valentina…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța rezultatele selecției pentru concursul de monodrame și cel de dramaturgie monodrama. In acest an, in concursul de one-man/one-woman show s-au inscris 44 de concurenți din intreaga lume. Le mulțumim tuturor participanților din Romania, Statele Unite ale Americii, Mongolia,…

- Luni, Consiliul de Administrație al CSM Bacau a aprobat incheierea unui protocol de colaborare cu echipa de volei feminin Știința Bacau. Totodata, a fost inaintat municipalitații un referat de rectificare bugetara in valoare de 800.000 lei ce urma sa fie votat in ședința de ieri a Consiliului Local.…

- A murit Silviu Bondor, 68 de ani, unul din liderii Partidului Democrat Liberal, fost consilier și vicepreședinte al Consiliului Județean Bacau. Silviu Bondor a fost și un investitor in zona rurala, in special in agricultura. Trupul neinsuflețit va fi depus la capela din Cimitirul Central iar inmormantarea…

- La data de 23 august a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat pe raza mun. Bacau, un barbat de 50 de ani, din Onești care se sustragea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autoritațile din Polonia, pentru comiterea infracțiunii de punere in circulație…