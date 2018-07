Stiri pe aceeasi tema

- Uber a fost interzis la Cluj. Curtea de Apel Cluj a decis miercuri, 27 iunie, ca serviciul Uber este nelegal pe raza județului Cluj pe motiv ca acestea ar reprezenta un act de concurența neloiala in raport cu activitatea prestata de catre taximetriști.

- Orasul german Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis masinile Diesel pentru a reduce poluarea. Circulatia acestor vehicule este interzisa pe strazile principale din centrul orasului, incepand cu 31 mai, relateaza CNN Money. Masura va fi insa extinsa. Hamburg este primul oras din Europa…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE si a trimis o scrisoare oficiala de punere in intarziere, pentru ca nu se asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre.…

- Primaria Sieu este la un pas de dezastru, in conditiile in care este buna de plata, aproximativ UN MILION de euro, din cauza unui proiect derulat aiurea pe fonduri europene. Asta dupa ce Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anulat un contract de finantare a unui proiect care viza…

- O judecatoare de la Tribunalul Salaj produce o ruptura in justiție. Conform magistratei Ștef Maria Cristina, echipele mixte, formate din procurori și ofițeri ai SRI, funcționeaza, in continuare, in sistemul din Romania. Ea a scris un memoriu, adresat Guvernului și datat 12 aprilie, in care explica situația…

- Peste 500 de monede si 18 podoabe dacice din argint, printre care se regasesc si piese unicat care apartin Romaniei, au fost recuperate de Politie din orasul austriac Salzburg si vor fi expuse joi la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR).Recuperarea obiectelor a fost posibila datorita…